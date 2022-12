Die Aktie von Südzucker (WKN: 729700) befindet sich mit Blick auf das langfristige Chartbild in einer volatilen mehrjährigen Seitwärtsbewegung oberhalb des im März verzeichneten Dekadentiefs bei 9,75 EUR und unterhalb des im August 2020 bei 17,76 EUR gesehenen zyklischen Zwischenhochs. Nach einem ersten Rallyschub vom März-Tief bis auf 15,70 EUR hatte der Wert eine dreiwellige Abwärtskorrektur durchlaufen. Über dem Korrekturtief bei 11,81 EUR im Oktober formte er eine bullishe inverse Kopf-Schulter-Fortsetzungsformation, die mit dem hochvolumigen Ausbruch am 16. Dezember komplettiert wurde. Aktuell konsolidiert er diesen Aufwärtsimpuls an einem bedeutenden Widerstandscluster. Die Aussichten darauf, dass sich die Bullen zeitnah zurückmelden, sind gut. Ein Tagesschluss oberhalb von 16,38 EUR würde ein entsprechendes Anschlusskaufsignal generieren. Im charttechnischen Fokus als nächste potenzielle Kursziele befinden sich die Bereiche 17,19 EUR und 17,69-18,10 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supportbereiches bei 15,54-15,70 EUR würde für einen vorausgeschalteten Rücksetzer in Richtung 14,85-15,21 EUR und eventuell 14,43-14,51 EUR sprechen. Bearish würde es erst unter dem Key-Support bei 13,26-13,77 EUR.