Nächste Unterstützungen:

13.891

13.848

13.792

Nächste Widerstände:

13.994-14.008

14.054/14.058

14.097/14.103

Solange der Support bei 13.891 Punkten nicht unterboten wird, bestehen heute gute Aussichten auf eine Gegenbewegung zu dem gesehenen Abwärtsimpuls. Nächste Hürden und potenzielle Erholungsziele lassen sich bei 13.994-14.008 Punkten und 14.054/14.058 Punkten ausmachen. Solange die letztgenannte Zone nicht per Stundenschluss überboten wird, bleibt das kurzfristige technische Bias bearish. Zur Aufhellung der Ausgangslage in diesem Zeitfenster wäre ein Break über die weiteren Barrieren bei 14.097/14.103 Punkten und 14.161 Punkten erforderlich. Ein Rutsch unter 13.891 Punkte würde derweil fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 13.848 Punkte und 13.792 Punkte nahelegen. Darunter dürfte die Zielzone 13.691-13.701 Punkte angesteuert werden.