Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die in der Spitze zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Vom im Juli gesehenen Verlaufstief bei 20,68 EUR aus konnte der Wert einen mittelfristigen Aufwärtstrend initiieren. Im Rahmen einer zweiten Erholungswelle vom Reaktionstief bei 21,87 EUR gelang die nachhaltige Überwindung der 200-Tage-Linie. Bis auf ein 10-Monats-Hoch bei 33,65 EUR schraubte sich der Anteilsschein hinauf, bevor Anfang Dezember ein bislang dreiwelliger Rücksetzer begann. Zuletzt rutschte er leicht unter die steigende 50-Tage-Linie und testete am Freitag die Trendlinie des beschleunigten Aufwärtstrends. Ein dynamischer Anstieg zurück über die 50-Tage-Linie bei aktuell 29,06 EUR per Tagesschluss würde nun ein bullishes Signal senden. Mögliche Ziele und nächste Hürden lauten im Erfolgsfall 29,94 EUR und 30,43-30,87 EUR. Mit einem nachhaltigen Break über die letztgenannte Zone entstünde ein erster Hinweis für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur. Zu einem mittel- bis langfristig relevanten Anschlusskaufsignal käme es schließlich oberhalb der zentralen Barriere bei 33,20/33,65 EUR per Wochenschluss. Mit Blick auf die Unterseite würde derweil ein Tagesschluss unterhalb von 28,37 EUR für eine unmittelbare Ausdehnung des Pullbacks in Richtung 26,85-27,40 EUR sprechen. Das mittelfristige Chartbild würde erst im Falle einer Verletzung der Zone 26,16-26,37 EUR getrübt.