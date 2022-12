Am deutschen Aktienmarkt dominierten vor Weihnachten nach einem impulslosen und dünnen Geschäft die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,19 Prozent fester bei 13.941 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,57 Prozent vor. Gegen den Trend gab der TecDAX um 0,15 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 65 Gewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 64 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Einzelhandelswerte (+1,57%) die Nase vorn. Chemiewerte (+0,82%) und Banken waren ebenfalls stark gesucht. Schwach präsentierten sich vor allem Technologiewerte (-0,80%) und Versorger (-0,72%). Fresenius Medical Care (FMC) haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,12 Prozent. Dahinter folgten Zalando (+2,09%), Heidelberg Materials (+1,90%) und Continental (+1,85%). RWE hielt mit einem Minus von 0,95 Prozent die rote DAX-Laterne.

An der Wall Street ging es nach zahlreichen Konjunkturdaten überwiegend nordwärts mit den Aktienkursen. Der Dow Jones Industrial konnte 0,53 Prozent auf 33.204 Punkte zulegen. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,27 Prozent auf 10.985 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Bereich. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Es gab 52 neue 52-Wochen-Hochs und 82 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um acht Basispunkte nach oben auf ein Mehrwochenhoch bei 3,75 Prozent. Die Rohstoffpreise legten überwiegend zu. WTI-Öl verteuerte sich um 2,76 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 79,63 USD. Stützend wirkte die Ankündigung Russlands, den Rohölausstoß aufgrund der beschlossenen Preisobergrenze für russisches Öl zu reduzieren. Zudem erhielt die Notierung Auftrieb von der extremen Wettersituation in einigen Teilen der USA. Gold stieg an der Comex um 0,51 Prozent auf 1.805 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Stützend wirkten weitere Lockerungen bei den Covid-Beschränkungen in China. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,49 Prozent fester bei 156,38 Punkten. Besonders deutliche Aufschläge waren an der Börse in Jakarta zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,62 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.009) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda. Die Umsätze dürften dünn bleiben. In Großbritannien bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.