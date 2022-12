Nächste Unterstützungen:

13.875

13.848

13.792

Nächste Widerstände:

14.001

14.051

14.100

Die auf Basis des Tagescharts geformte Doji-Kerze auf der steigenden 50-Tage-Linie signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Der mittelfristige Aufwärtstrend bleibt intakt. Ein Anstieg über die Hürde bei 14.001 Punkten per Stundenschluss würde heute ein bullishes Signal mit Zielrichtung 14.051 Punkte und eventuell 14.100 Punkte liefern. Zu einer deutlicheren Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage käme es erst oberhalb der Widerstandszone 14.129-14.238 Punkte per Tagesschluss. Im Erfolgsfall wäre ein zeitnaher erneuter Vorstoß in Richtung der kritischen Hürde bei 14.599-14.925 Punkten plausibel. Bearishe Signale entstünden hingegen unterhalb von 13.875 Punkten und 13.792 Punkten. Ein fortgesetzter Rutsch in Richtung zunächst 13.565-13.691 Punkte wäre in diesem Fall zu favorisieren.