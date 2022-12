Die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000) bewegt sich ausgehend vom im März bei 79,00 EUR verbuchten Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Die letzte Impulswelle beförderte sie vom Korrekturtief bei 93,38 EUR bis an eine zentrale Widerstandszone bei rund 108/109 EUR, die aus vergangenen Hochpunkten aus den Jahren 2019 und 2021 sowie dem 78,6%-Fibonacci-Retracement des Abschwungs vom im Jahr 2019 markierten Rekordhoch resultiert. Dort ging das Papier Mitte des Monats in den Konsolidierungsmodus über. Die kurzfristige technische Ausgangslage gestaltet sich neutral innerhalb der dabei etablierten Schiebezone. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 108,85 EUR würde entsprechend ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Im Erfolgsfall würden potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 110,89-111,40 EUR, 113,30-114,58 EUR und 117,25 EUR (Rekordhoch) ins Visier rücken. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 105,20-105,95 EUR würde derweil für einen vorgeschalteten Rücksetzer in Richtung 101,98-102,94 EUR sprechen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der weiteren Supportzone bei 99,15-100,50 EUR.