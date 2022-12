Nächste Unterstützungen:

13.966-13.975

13.938/13.947

13.875/13.901

Nächste Widerstände:

14.046-14.063

14.100/14.106

14.161

Diese Range befindet sich in der Mitte der übergeordneten Spanne der vergangenen Handelstage. Das technische Bias ist entsprechend neutral in diesem Zeitfenster. Ein zeitnaher Anstieg der Volatilität ist zu erwarten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächsten Support bei 13.966-13.975 Punkten, 13.938/13.947 Punkten und 13.875/13.901 Punkten. Darunter würde die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Abwärtswelle vom am 13. Dezember verzeichneten Rallyhoch deutlich ansteigen. Das potenzielle Ziel einer solchen Welle wäre der Supportbereich um die aktuell bei 13.565 Punkten notierende 200-Tage-Linie. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb von 13.792 Punkten. Auf der Oberseite müssen die Bullen die Notierung über die nächsten Hürden bei 14.046-14.063 Punkten, 14.100/14.106 Punkten und 14.161 Punkten befördern, um Anschlusspotenzial in Richtung 14.197 Punkte und 14.234-14.264 Punkte zu generieren.