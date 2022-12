Die Aktie von HeidelbergCement (WKN: 604700) hatte im April 2021 ein zyklisches Zwischenhoch bei 81,04 EUR markiert und bewegte sich seither übergeordnet südwärts. Bis auf ein im September dieses Jahres verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 38,73 EUR sackte sie ab und initiierte anschließend eine kräftige Erholungsrally. Im Rahmen dieses mittelfristigen Aufwärtstrends schraubte sich das Papier in fünf Wellen bis auf ein am Dienstag erzieltes 6-Monats-Hoch bei 54,36 EUR hinauf. Mit der gestern auf Basis des Tagescharts geformten Bearish-Engulfing-Kerze steigt die Wahrscheinlichkeit für eine mehrtägige Verschnaufpause deutlich an. Solange sich die Notierung per Tagesschluss oberhalb der nächsten Supportzone bei aktuell 52,88-53,20 EUR halten kann, bleiben die Bullen in einer starken Position für eine zeitnahe Fortsetzung des Aufwärtstrends. Darunter entstünde hingegen ein Indiz für eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 52,18 EUR und eventuell 50,67/50,88 EUR. Mittelfristig kritisch ist die Supportzone bei 48,39-49,79 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb von 54,36 EUR würde die negative Aussage des gestrigen Kerzenmusters beseitigen und eine unmittelbare Fortsetzung des Aufschwungs in Richtung zunächst 54,89 EUR und 55,44/55,64 EUR nahelegen. Ein erstes Signal für eine mögliche Beendigung des primären Abwärtstrends würde mit einem Anstieg über die breite Widerstandszone bei derzeit 58,26-60,80 EUR generiert.