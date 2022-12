Nächste Unterstützungen:

13.915/13.924

13.875

13.792

Nächste Widerstände:

13.950

14.018-14.074

14.129/14.161

Mit Blick auf die vorbörsliche Indikation ist heute eine schwache Eröffnung unterhalb des aktuellen Supports zu erwarten. Damit droht eine weitere Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Im Fokus steht als Nächstes die Unterstützung bei 13.875 Punkten. Deren Verletzung würde das Verlaufstief bei 13.792 Punkten als Ziel in den Vordergrund rücken mit Zwischenetappe bei 13.848 Punkten. Unterhalb von 13.792 Punkten wäre ein weitergehender Abverkauf in Richtung 13.563 Punkte einzuplanen. Zwischenziele liegen in diesem Fall bei 13.691 Punkten, 13.654 Punkten und 13.600/13.601 Punkten. Auf der Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 13.950 Punkten und 14.018-14.074 Punkten ausmachen. Erst mit einem dynamischen Anstieg über die letztgenannte Zone würde ein bullishes Signal im kurzfristigen Zeitfenster getriggert. Im Erfolgsfall könnte sich der Aufschwung unmittelbar in Richtung 14.129/14.161 Punkte und eventuell 14.197-14.234 Punkte fortsetzen.