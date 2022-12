Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein im Mai gesehenes Allzeittief bei 23,88 EUR einbrechen. Der nachfolgende dynamische Erholungstrend schickte den Kurs bis auf im August gesehene 57,16 EUR hinauf. Nach einem Rücksetzer bis auf 30,61 EUR arbeitete der Wert an einer bullishen Fortsetzungsformation in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter. Zuletzt konnte er sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien befestigen und die Nackenlinie der Formation überwinden. Als bullishe Bestätigung wäre nun ein Anstieg über die Hürde bei 46,91 EUR per Tagesschluss zu werten. Im Erfolgsfall wäre auf Sicht mehrerer Monate ein Vorstoß in Richtung 62,44-65,76 EUR plausibel. Zwischenziele lauten dann 50,58-52,56 EUR und 57,15 EUR. Mit Blick auf die Unterseite ist die breite Supportzone bei 38,51-43,55 EUR kritisch zur Aufrechterhaltung einer positiven Erwartungshaltung. Deren signifikante Verletzung würde fortgesetzte Abgaben in Richtung 30,61 EUR wahrscheinlich machen.