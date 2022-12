Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Donnerstag nach einer schwachen Eröffnung klar in der Hand der Bullen und konnte dabei die Vortagesverluste mehr als wettmachen. Sowohl die Nachrichtenlage als auch die Umsätze blieben wie zwischen den Jahren üblich dünn. Der DAX schloss 1,05 Prozent höher bei 14.072 Punkten. MDAX und TecDAX stiegen um 0,94 und 1,86 Prozent. In den drei Indizes gab es 93 Gewinner und fünf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Alle Sektorenindizes verbuchten Aufschläge. Am deutlichsten nach oben ging es für die Sektoren Einzelhandel (+2,80%) und Technologie (+2,09%). Zalando belegte mit einem Plus von 4,11 Prozent nachrichtenlos die DAX-Spitze. Sartorius rückte dahinter um 4,06 Prozent vor. Das Papier wurde von positiven Aussagen zum Unternehmenswachstum seitens des CEO Joachim Kreuzburg beflügelt.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 1,05 Prozent auf 33.221 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um satte 2,54 Punkte nach oben auf 10.951 Zähler. 81 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 89 Prozent. 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen 84 Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes tendierten nordwärts. Am kräftigsten stiegen Kommunikationsdienstleister (+2,76%) und Technologiewerte (+2,62%). Tesla haussierte um 8,08 Prozent und stellte damit den zweiten Tag in Folge den zweitstärksten Wert im marktbreiten S&P 500. Auffällig und ungewöhnlich war, dass die Equity-Put/Call-Ratio im 10-Tages-Durchschnitt mit 1,20 das höchste Niveau der vergangenen Jahrzehnte erreichte. Üblicherweise korrelieren extrem hohe Werte als Kontraindikator mit bedeutenden Tiefpunkten an den Aktienmärkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um fünf Basispunkte auf 3,83 Prozent nach. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,54 Prozent höher bei 1,0670 USD. Die Edelmetallpreise profitierten vom schwachen Greenback und den sinkenden Renditen. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,32 Prozent auf 1.822 USD. Deutlicher nach oben ging es mit Silber (+1,11%), Platin (+5,02%) und Palladium (+1,88%). Rohöl der US-Sorte WTI büßte nach den Lagerbestandsdaten 0,67 Prozent auf 78,43 USD ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnem Handel ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,31 Prozent fester bei 155,70 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,19 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.014) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex. Der Handel an der Deutschen Börse und mit allen Société Générale-Derivaten endet heute bereits um 14.00 Uhr.