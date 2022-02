Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) war im Rahmen einer dynamischen mehrjährigen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 EUR gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November vergangenen Jahres bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine bearishe Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Der laufende mittelfristige Abwärtsimpuls ließ die Notierung um rund 47 Prozent einbrechen. Im Bereich der bedeutsamen Unterstützungszone 50,40-53,15 EUR konnte sich der Wert zuletzt stabilisieren und vier Handelstage in Folge zulegen. Mit Blick auf die markttechnischen Indikatoren erscheint eine weitergehende Erholungsbewegung möglich. Sie drehten aus dem überverkauften Bereich nach positiver Divergenz nach oben. Potenzielle nächste Hürden und Erholungsziele liegen bei 59,78 EUR und 61,96 EUR. Darüber entstünde deutlicheres Potenzial in Richtung 66,18-68,75 EUR. Der übergeordnete Abwärtstrend würde hierbei noch nicht in Frage gestellt. Hierzu wäre ein nachhaltiger Anstieg über 78,40-79,73 EUR erforderlich. Ein signifikanter Rutsch unter 50,40 EUR per Tagesschluss würde das Erholungsszenario negieren und mögliche Abwärtsziele bei 44,00 EUR und 36,20-40,00 EUR in den charttechnischen Fokus rücken.