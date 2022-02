Diese Analyse wurde am 02.02.2022 um 08:39 Uhr erstellt.

Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte im November 2020 ein 8-Monats-Tief bei 89,93 EUR markiert. Im Rahmen des anschließend etablierten Aufwärtstrends stieß die Notierung bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes Jahreshoch bei 129,74 EUR vor. Mit dem jüngsten Rutsch unter die darunter ausgebildete mehrmonatige Stauzone trübte sich das übergeordnete Chartbild zuletzt ein. Zuvor hatte der Wert bereits die stützende 200-Tage-Linie signifikant unterboten. Noch nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass sich die Verletzung der Range-Begrenzung bei 112,78 EUR als Fehlausbruch entpuppt und das Kursgeschehen vom November-Hoch eine abgeschlossene abc-Korrektur darstellt. Die für dieses Szenario kritische Unterstützungsregion konnte das Papier in den vergangenen Handelstagen verteidigen. Sie bildete den Ausgangspunkt für eine kräftige Erholungsbewegung, wobei die Marke von 112,78 EUR gestern geringfügig überwunden werden konnte. Ein Break über das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 113,82 EUR per Tagesschluss würde das kurzfristige technische Bild deutlicher aufhellen mit möglichen Erholungszielen bei 116,03-116,90 EUR und 118,24/118,70 EUR. Um ein erstes prozyklisches Indiz für eine Wiederaufnahme des längerfristigen Aufwärtstrends zu erhalten, bedarf es jedoch der Herausnahme der massiven Widerstandszone bei aktuell 120,70-125,40 EUR. Auf der Unterseite ist nun der Supportbereich 106,55/107,14 EUR kritisch. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde die übergeordnete Machtübernahme durch die Bären bestätigen und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 100,46-102,00 EUR und 98,61 EUR mit sich bringen. Mittelfristig müsste dann ein Wiedersehen mit dem Tief bei 89,93 EUR eingeplant werden.