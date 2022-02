Der deutsche Aktienmarkt blieb auch am Dienstag fest in der Hand der Bullen. Der DAX schloss 0,96 Prozent fester bei 15.619 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,24 und 1,35 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 83 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Bis auf den Sektor für Immobilienwerte konnten alle Sektoren zulegen. Am stärksten gesucht waren Banken nach positiv aufgenommenen Zahlen von der UBS. Delivery Hero zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,74 Prozent an. Das Papier war zuvor seit Jahresstart um rund 36 Prozent abgestürzt. Continental und MTU kletterten dahinter um 3,45 respektive 3,32 Prozent. Henkel notierte als Schlusslicht im Leitindex 0,97 Prozent schwächer.

An der Wall Street verbuchten die Indizes den dritten Tag in Folge Aufschläge. Der Dow Jones Industrial verbesserte sich um 0,78 Prozent auf 35.405 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,60 Prozent auf 15.020 Zähler vor und testet nun den Widerstand der 200-Tage-Linie. 71 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Es gab 63 neue 52-Wochen-Hochs und 48 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Energiewerte klar die Nase vorne. Beim US-Dollar setzten sich die kräftigen Gewinnmitnahmen des Vortages fort. Er wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg um 0,36 Prozent auf 1,1272 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notierte zwei Basispunkte höher bei 1,81 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,27 Prozent auf 1.800 USD. Rohöl der US-Sorte WTI handelte 0,24 Prozent fester bei 88,36 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Aufgrund von Feiertagen in China, Hongkong, Südkorea und Singapur blieben die Umsätze dabei dünn. Der japanische Nikkei 225 zog um 1,68 Prozent an. Der S&P Future notierte zuletzt 0,69 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.670) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Teamviewer, Novartis, Novo Nordisk und Vodafone. Nach US-Börsenschluss präsentieren Meta Platforms (ehemals Facebook), Qualcomm und T-Mobile US ihre Zahlenwerke. Bereits gestern nach der Schlussglocke überzeugten Alphabet (nachbörslich: +9,16%) und AMD (nachbörslich: +10,46%) mit ihren Geschäftsberichten, während PayPal (nachbörslich: -17,92%) massiv enttäuschte.