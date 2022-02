Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Im gestrigen Handel bestätigte der Wert diesen Trend mit dem von hohem Volumen begleiteten Ausbruch über das letzte Verlaufshoch vom 10. Januar auf ein 3-Jahres-Hoch. Mit Blick auf die bereits in unmittelbarer Rufweite befindliche wichtige Ziel- und Widerstandszone bei aktuell 8,20-8,33 EUR sollte jedoch eine zeitnah einsetzende Verschnaufpause in Gestalt einer Konsolidierung nicht überraschen. Es bedarf eines nachhaltigen Anstieges per Tagesschluss über die genannte Kursregion, um deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung 8,94 EUR freizusetzen. Zwischenziele lauten im Erfolgsfall 8,55 EUR und 8,72 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des nächsten Supports bei 7,87 EUR würde eine erste preisliche Bestätigung für den Übergang in den Konsolidierungsmodus liefern. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen in diesem Fall bei 7,56-7,66 EUR und 7,37 EUR. Darunter wäre ein neuerlicher Test der solideren Unterstützungszone bei 7,03 EUR einzuplanen.