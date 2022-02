Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte nach einer anfänglich positiven Tendenz am Ende belastet von Gewinnmitnahmen vor der heutigen EZB-Sitzung nur noch ein gemischtes Bild. Veröffentlichte Inflationsdaten aus der Eurozone zeigten entgegen der Markterwartung einen weiteren Anstieg der Teuerungsrate. Der DAX schloss 0,04 Prozent schwächer bei 15.614 Punkten. MDAX und TecDAX retteten derweil noch Zugewinne von 0,89 und 0,55 Prozent über die Ziellinie. In den drei Indizes gab es 57 Gewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 75 Prozent. Stärkste Sektoren waren Transport, Chemie und Banken. Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel, Automobile und Industrie. Symrise setzte sich mit einem nachrichtenlosen Plus von 2,65 Prozent an die DAX-Spitze. MTU verlor am anderen Indexende 2,23 Prozent. Die Aktie von TeamViewer haussierte im TecDAX um 16,33 Prozent. Der Softwareanbieter hatte positiv aufgenommene vorläufige Quartalszahlen präsentiert und kündigte ein Aktienkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Millionen EUR an.

An der Wall Street ignorierten die Akteure enttäuschend ausgefallene ADP-Arbeitsmarktdaten und fokussierten sich stattdessen auf erfreuliche Bilanzen der beiden Tech-Konzerne Alphabet (+7,52%) und AMD (+5,12%). Der Dow Jones Industrial kletterte den vierten Tag in Folge um 0,63 Prozent auf 35.629 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,80 Prozent nach oben auf 15.140 Zähler, womit er die vielbeachtete 200-Tage-Linie zurückerobern konnte. An der NYSE schlossen 1.490 Werte im Plus und 1.872 im Minus. Das Aufwärtsvolumen betrug 53 Prozent. Bis auf zyklische Konsumwerte konnten alle Sektoren deutliche Zugewinne verbuchen. Am stärksten gesucht waren Kommunikationsdienstleister, Immobilienwerte und Versorger und somit eher defensive Werte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte kaum verändert. Stärkere Zugewinne waren in Singapur und Südkorea zu beobachten. Beide Märkte waren in den Vortagen aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen gewesen, so dass hier Nachholpotenzial gegeben war. Die Börsen in China und Hongkong blieben derweil feiertagsbedingt geschlossen. Der japanische Nikkei 225 (-1,06%) orientierte sich deutlicher südwärts. Sony (-6,43%) stand in Tokio unter Druck aufgrund schwacher Playstation-Umsätze und eines mauen Ausblicks. Der S&P Future notierte zuletzt 0,91 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.546) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die Notenbankentscheidungen der EZB und der Bank of England. Während Letztere gemäß der Konsensschätzung ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,50 Prozent anheben dürfte, erwartet der Markt, dass die europäischen Währungshüter die Füße weiterhin stillhalten. Von Interesse sind hier daher vor allem die Aussagen zur Inflationsentwicklung auf der anschließenden Pressekonferenz. Von der Makroseite sind daneben die Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor in der Eurozone, Großbritannien und den USA relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Healthineers, Infineon, Royal Dutch Shell und Merck & Co. Nach US-Börsenschluss liefern Amazon und Ford ihre Zahlenwerke ab. Deutliche Impulse sind zudem von den gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street veröffentlichten Quartalszahlen zu erwarten. Meta Platforms (nachbörslich: -22,89%) und Spotify (nachbörslich: -10,43%) enttäuschten mit ihren Bilanzen massiv, was die Futures für die Nasdaq aktuell deutlich im Minus notieren lässt. Die Deutsche Telekom könnte derweil heute von positiv aufgenommenen Zahlen der Tochter T-Mobile US (nachbörslich: +7,88%) profitieren.