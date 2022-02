Nächste Unterstützungen:

15.500-15.537

15.338

15.123

Nächste Widerstände:

15.642-15.748

15.912

16.090

Die kurzfristigen Risiken auf der Unterseite haben mit dem damit gegebenen Fehlausbruch auf der Oberseite (Bullenfalle) zugenommen. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 15.500-15.537 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch darunter per Stundenschluss würde das kurzfristige Chartbild weiter eintrüben. Signale für eine mögliche unmittelbare Wiederaufnahme des übergeordneten (mehrwöchigen) intakten Abwärtstrends entstünden unterhalb von 15.338 Punkten und vor allem 15.123 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite muss der Index die breite Widerstandszone bei aktuell 15.642-15.748 Punkten per Tagesschluss aus dem Weg räumen, damit ein kurzfristig relevantes Anschlusskaufsignal entsteht. Im Erfolgsfall entstünde deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 15.912 Punkte. Darüber befinden sich weitere Hürden bei 16.090 und 16.162 Punkten.