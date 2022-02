Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im Januar 2018 ein Rekordhoch bei 86,80 EUR markiert und war im Rahmen der anschließenden Baisse bis auf ein im März 2020 gesehenes 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR abgestürzt. Seither bewegt sich der Anteilsschein wieder in einem langfristigen Aufwärtstrend und weist dabei deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Zuletzt hatte er am 20. Januar bei 103,60 EUR ein neues Rekordhoch markieren können. Die darunter gestartete Konsolidierung ist weiterhin intakt. Das Handelsvolumen unterstützt dabei eine bullishe Sichtweise. Vom Konsolidierungstief bei 91,72 EUR schraubt sich der Wert aktuell wieder in Richtung Bestmarke. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über die nächste Ziel- und Widerstandsregion bei 102,00-104,00 EUR würden nächste potenzielle Ausdehnungsziele bei 105,56/106,76 EUR und 108,48/109,32 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter den nächsten Support bei 94,00/95,43 EUR ein Warnsignal für eine ausgedehntere Verschnaufpause liefern. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 91,72 EUR und 86,00-87,74 EUR. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer leichten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.