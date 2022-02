Der deutsche Aktienmarkt befand sich zur Wochenmitte fest in der Hand der Bullen. Der DAX schloss 1,57 Prozent höher bei 15.482 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Kurssprünge von 1,57 und 2,12 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 87 Gewinner und 13 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. Alle Sektorenindizes endeten im positiven Terrain. Am stärksten nach oben ging es mit den Sektoren Technologie (+4,64%) und Automobile (+4,37%). Porsche Automobil Holding haussierte an der DAX-Spitze um 8,19 Prozent. Befeuert wurde die Rally von wieder in den Vordergrund rückenden Spekulationen über einen möglichen Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche AG. Volkswagen verbesserte sich dahinter um 6,12 Prozent. Qiagen (+3,05%) und Siemens Energy (+1,05%) reagierten mit Aufschlägen auf die Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen. Beiersdorf gab als Schlusslicht im Leitindex um 1,02 Prozent nach. Der Aktie droht im März ein Abstieg aus der ersten Börsenliga. Sie könnte dann durch Daimler Truck ersetzt werden, die ab Freitag zunächst in den MDAX aufrückt.

Auch an der Wall Street setzte sich eine positive Tendenz durch. Der Dow Jones Industrial zog um 0,86 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 35.768 Punkten an. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 2,10 Prozent auf 15.057 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 80 Prozent. Es gab 91 neue 52-Wochen-Hochs und 148 Tiefs. Alle Sektorenindizes verbuchten deutliche Zugewinne. Am kräftigsten fielen diese bei Kommunikationsdienstleistern und Immobilienwerten aus. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 1,94 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,48 Prozent auf 1.837 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,45 Prozent fester bei 191,40 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.525) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die Verbraucherpreisdaten aus den USA. Experten erwarten für den Januar im Schnitt einen Anstieg der Teuerung auf ein 40-Jahres-Hoch bei 7,2 Prozent. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens, Delivery Hero und Linde. Deutsche Börse und Metro haben bereits gestern nach Börsenschluss positiv aufgenommene Bilanzen veröffentlicht. An der Wall Street erfreuten nach der Schlussglocke Walt Disney (nachbörslich: +6,64%), Uber Technologies (nachbörslich: +5,75%) und Mattel (nachbörslich: +11,16%) die Anleger mit besser als erwarteten Zahlenwerken.