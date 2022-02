Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) bewegt sich ausgehend vom im Januar 2018 bei 22,31 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Dabei versucht sich das Papier an einer langfristigen Bodenbildung oberhalb der im Jahr 2020 verzeichneten Tiefpunkte bei 4,89/5,01 EUR. Mit Blick auf das mittelfristige Zeitfenster gelang ihm zuletzt eine mehrmonatige Bodenbildung oberhalb eines im vergangenen November bei 5,24 EUR gesehenen Korrekturtiefs. Der Wert konnte die korrektive Abwärtstrendlinie sowie die 200-Tage-Linie aus dem Weg räumen. Nach einem Pullback an das Ausbruchsniveau setzte die Notierung den Kursaufschwung fort bis auf ein im gestrigen Handel verbuchtes 8-Monats-Hoch bei 7,72 EUR. Die Bullen verfügen nun mittelfristig über den technischen Vorteil. Kurzfristig könnte jedoch der in den Tageskerzen sowie in den Momentumindikatoren sichtbare Verlust der Schwungkraft angesichts der erreichten Hürde des 61,8%-Fibonacci-Retracements den Weg für eine Konsolidierung oder Korrektur bereiten. Nächste Unterstützungen liegen bei 7,34 EUR und 7,02-7,13 EUR. Darunter käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbilds. Mittelfristig kritisch wäre erst ein nachhaltiger Rutsch unter die zentrale Unterstützungsregion bei 6,44-6,66 EUR. Ein signifikanter Anstieg über die aktuelle Hürde bei 7,72 EUR per Tagesschluss würde derweil ein bullishes Anschlusssignal generieren. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 8,03 EUR, 8,16 EUR und 8,30-8,39 EUR. Darüber würde die nun ultralangfristig kritische Hürde bei 9,25 EUR erneut in den Fokus rücken.