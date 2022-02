Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Donnerstag nach einer anfangs freundlichen Tendenz am Ende die Kursverluste. Der DAX schloss 0,05 Prozent fester bei 15.490 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,75 und 1,60 Prozent. In den drei Indizes gab es 33 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. Einzige Sektorenindizes im Plus waren Industrie (+1,78%), Chemie (+1,70%) und Banken (+0,64%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-9,17%). Siemens (+4,72%) und Linde (+3,03%) belegten nach der Vorlage positiv aufgenommener Quartalszahlen die obersten beiden Ränge im DAX-Tableau. Einen Kurseinbruch von satten 30,45 Prozent hatten derweil die Anleger von Delivery Hero zu verdauen. Händler verwiesen zur Begründung auf enttäuschende Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr. HelloFresh gab um 6,17 Prozent nach. Deutsche Börse notierte nach Zahlen 1,07 Prozent schwächer.

An der Wall Street beendete der Dow Jones Industrial den Handel nach Inflationsdaten mit einem Abschlag von 1,47 Prozent bei 35.242 Punkten. Die Verbraucherpreise im Januar waren gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent angestiegen (Konsensschätzung: 7,2%). Eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte im März wurde damit wahrscheinlicher. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,33 Prozent auf 14.706 Zähler ab. 72 Prozent der Werte an der NYSE mussten Kursverluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Es gab 87 neue 52-Wochen-Hochs und 349 Tiefs. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen vollzog mit einem Sprung um 25 Basispunkte den größten Tagesanstieg seit 2009.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,46 Prozent tiefer bei 627,79 Punkten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,72 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.364) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den US-Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Carl Zeiss Meditec und Under Armour. Daimler Truck ersetzt im MDAX die Aktie von Alstria Office Reit.