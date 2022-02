Die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) etablierte ausgehend vom im Jahr 2008 bei 97,35 EUR markierten Rekordhoch einen ultralangfristigen Abwärtstrend. Im März 2020 erreichte sie ein Dekadentief bei 4,50 EUR. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Zuletzt hatte der Wert am 18. Januar ein 3-Jahres-Hoch bei 18,97 EUR verzeichnet. Der damit verbundene Ausbruch über den Kursgipfel aus dem Jahr 2019 (18,61 EUR) erwies sich als Bullenfalle, was einen deutlichen mehrtägigen Rücksetzer an die als Unterstützung fungierende 50-Tage-Linie zur Folge hatte. Nach der Ausformung einer Bullish-Harami-Kerze auf der genannten Durchschnittslinie strebt das Papier wieder nordwärts. Am Freitag reagierte es auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen mit einem kräftigen Intraday-Rücksetzer, gefolgt von einer dynamischen Erholung und einem Schluss auf einem 2-Wochen-Hoch. Die Bullen befinden sich kurzfristig in einer starken Position, solange das Freitagstief bei 17,29 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein nachhaltiger Break über die nächste Hürde bei 18,97 EUR per Tagesschluss würde den übergeordneten Bullenmarkt bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 19,77/19,83 EUR, 20,17 EUR und 20,92/21,00 EUR. Unterhalb von 17,29 EUR wäre hingegen der Übergang in eine ausgeprägtere (mehrtägige bis mehrwöchige) Konsolidierungsphase zu favorisieren. Nächste relevante Unterstützungen lauten in diesem Fall 16,69 EUR, 16,28 EUR (steigende 50-Tage-Linie) und 15,82 EUR.