Diese Analyse wurde am 07.02.2022 um 08:39 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich am Freitag von Beginn des Handels an weiter südwärts. Er rutschte bis auf ein am Nachmittag erreichtes 8-Tages-Tief bei 15.060 Punkten und versuchte sich anschließend darüber zu stabilisieren.