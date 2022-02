Die Aktie des im MDAX notierten Softwareanbieters TeamViewer (WKN: A2YN90) hatte im Juli 2020 bei 54,86 EUR ein Allzeithoch markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Die Baisse schickte den Kurs bis auf ein am 17. Dezember 2021 verzeichnetes Allzeittief bei 10,72 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke konnte die Notierung einen mehrmonatigen Boden ausbilden, der am 2. Februar schließlich mit der von hohem Handelsvolumen begleiteten Überwindung des Widerstands bei 15,06/15,15 EUR komplettiert wurde. Im charttechnischen Fokus steht nun die beschleunigte Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem Februar 2021 bei aktuell 16,59 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde die Bodenbildung bestätigen. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 17,88 EUR und 19,58 EUR. Die fallende 200-Tage-Linie als nächste längerfristig relevante Hürde befindet sich aktuell bei 22,56 EUR. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supportbereiche bei 14,44-15,05 EUR und 13,63 EUR. Solange die letztgenannte Marke nicht per Tagesschluss unterschritten wird, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend ungefährdet. Negiert würde das bullishe Szenario erst mit einem Rutsch unter 12,30 EUR.