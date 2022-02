Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zum Wochenstart trotz enttäuschend ausgefallener Daten zur Industrieproduktion erholen. Der DAX zog um 0,71 Prozent auf 15.207 Punkte an. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,14 beziehungsweise 0,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 57 Gewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Industrie und Software. Schwach tendierten hingegen vor allem Technologiewerte, Chemietitel und Immobilienaktien. An der DAX-Spitze sprang die Aktie von HelloFresh um 4,87 Prozent nach oben. Delivery Hero verbesserte sich dahinter um 3,99 Prozent. Siemens Energy büßte als Schlusslicht im Leitindex 1,19 Prozent ein. Symrise und Vonovia verloren 0,82 respektive 0,74 Prozent. Aurubis gewann im MDAX nach der Präsentation positiv aufgenommener Geschäftszahlen und der Bekräftigung der zuletzt erhöhten Prognose 3,18 Prozent hinzu.

An der Wall Street boten die Indizes ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke unverändert bei 35.091 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,84 Prozent auf 14.571 Zähler. Auf der Einzelwertebene überwogen die positiven Vorzeichen. 1.801 Werte an der NYSE schlossen im Plus und 1.567 im Minus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Gesucht waren die Sektoren Energie, Finanzwerte und nicht-zyklischer Konsum. Die deutlichsten Abgaben waren bei Kommunikationsdienstleistern und Technologiewerten zu beobachten. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,74 Prozent auf 1.821 USD. Rohöl der US-Sorte WTI gab um 0,75 Prozent auf 91,62 USD nach und kam damit vom jüngst erzielten 7-Jahres-Hoch zurück. Belastend wirkten Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die zu einem Wegfall der Sanktionen gegen das Ölförderland führen könnten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 1,92 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte kaum verändert. Deutliche Abgaben verbuchten die Börsen in China und Hongkong. Aufwärts tendierten derweil die Börsen in Südkorea und Australien. Der S&P Future notierte zuletzt 0,05 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.240) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Handelsbilanz für den Dezember. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Tui, Cancom, BNP Paribas, BP und Pfizer. Bereits gestern nach Börsenschluss hatte Hypoport erfreulich ausgefallene vorläufige Jahreszahlen vorgelegt. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um rund 6 Prozent.