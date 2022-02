Nächste Unterstützungen:

15.181

15.060-15.077

14.953/15.015

Nächste Widerstände:

15.246/15.256

15.319

15.350/15.370

Der aktuelle Widerstandsbereich 15.246/15.256 Punkte ist nun kurzfristig bedeutsam. Gelingt es dem Index nicht, diese Hürde zeitnah zu überwinden (Stundenschlusskursbasis), könnte bereits eine abgeschlossene klassische abc-Korrektur vorliegen, da die genannte Zone das primäre Ziel einer solchen dreiwelligen Erholung darstellt. In diesem Fall würde sich der Fokus wieder auf eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends richten. Nächster Support befindet sich bei 15.181 Punkten. Die Herrschaft der Bären würde erst mit der Verletzung der Unterstützung bei 15.060-15.077 Punkten bestätigt. Nächste mögliche Ziele und Unterstützungen befinden sich in diesem Fall bei 14.953/15.015 Punkten und 14.819 Punkten. Darunter würde eine seit März 2021 etablierte Schiebezone bearish aufgelöst. Nächste potenzielle Auffangbereiche liegen dann bei 14.621 Punkten und 14.423 Punkten. Ein dynamischer Anstieg über 15.246/15.256 Punkte per Stundenschluss würde nun ein kurzfristiges Anschlusskaufsignal erzeugen. Im Erfolgsfall könnte sich die Erholungsrally in Richtung 15.319 Punkte und 15.350/15.370 Punkte ausdehnen.