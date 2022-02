Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dabei traf die Rally wiederholt auf bedeutenden Widerstand im Bereich rund um 93/94 EUR. Zuletzt etablierte das Papier eine Konsolidierung auf hohem Niveau unterhalb eines 2-Jahres-Hochs bei 95,24 EUR. Die Bullen befinden sich in einer guten Ausgangslage für eine zeitnahe Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends, solange das Reaktionstief bei 90,32 EUR nicht unterschritten wird. Ein signifikanter Tagesschluss über 95,24 EUR würde das bullishe Szenario bestätigen mit möglichen nächsten Mittelfrist-Zielen bei 101,00-101,95 EUR und 109,30-111,95 EUR. Darüber würde das Rekordhoch bei 119,35 EUR wieder in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter 90,32 EUR kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 88,60 EUR und eventuell 85,62-86,50 EUR mit sich bringen. Das mittelfristige Chartbild bleibt bullish, solange der Support bei 83,64-84,27 EUR hält.