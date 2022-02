Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 19-Jahres-Hochs bei 18,92 EUR im August 2021 startete eine Abwärtskorrektur. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 15,43 EUR konnte der Anteilsschein schließlich einen mittelfristigen Boden ausbilden und einen Aufwärtstrend etablieren, der ihn zuletzt über die 200-Tage-Linie beförderte. Kurzfristig betrachtet konsolidiert das Papier am Widerstandsbereich bei 17,76/17,80 EUR. Ein signifikanter Anstieg darüber per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal generieren. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 18,44 EUR und 18,92 EUR. Darüber (Wochenschlusskursbasis) wäre ein mittelfristiger Vorstoß in Richtung 20,50/20,84 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächste Supportbereiche bei 17,09 EUR, 16,81 EUR und 16,32-16,62 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde die bullishe Ausgangslage negieren und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 15,43/15,51 EUR mit sich bringen. Das Unternehmen wird am 24. Februar sein Jahresergebnis präsentieren.