Diese Analyse wurde am 14.02.2022 um 08:29 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete am Freitag schwach und arbeitete sich anschließend vom Tagestief bei 15.309 Punkten bis in den späten Handel in leicht positives Terrain vor. Ausgehend vom Tageshoch bei 15.511 Punkten, kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen und der Index schloss bei 15.425 Punkten.