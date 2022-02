Die Aktie der Mercedes-Benz Group (WKN: 710000) – ehemals Daimler – bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Dabei hatte sie sich im vergangenen November auf wenige Euro dem 17-Jahres-Hoch aus dem Jahr 2015 annähern können. Mit der Abspaltung der Truck-Sparte entstand im Dezember eine Abwärtslücke, die bereinigt um diesen Effekt nicht vorhanden wäre. Das mittelfristige Kursgeschehen ist nun als Konsolidierung auf hohem Niveau zu werten. Aus der Auflösung der mehrwöchigen Handelsspanne entstünde entsprechend ein prozyklisches Ausbruchssignal. Innerhalb der Range ist der Anteilsschein noch neutral zu sehen. Zuletzt zeigte das Papier in Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen bullishe Ambitionen innerhalb der Stauzone. Aktueller Widerstand befindet sich bei 75,36-76,43 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 82,58 EUR und 86,38 EUR. Eine signifikante Verletzung des Supports bei 66,48 EUR würde hingegen zunächst für eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 60,33-62,50 EUR und 56,53-57,00 EUR sprechen.