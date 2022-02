Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (WKN: 577330) hatte ausgehend vom im Jahr 2018 bei 97,26 EUR markierten Rekordhoch einen zyklischen Bärenmarkt durchlaufen, der die Notierung bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 11-Jahres-Tief bei 27,59 EUR zurückführte. Seither weist der Trend übergeordnet aufwärts. Zuletzt hatte der Wert im vergangenen November am Widerstandsbereich einer Kurslücke vom 24. Februar 2020 ein Rallyhoch bei 69,90 EUR markiert und eine Korrekturphase gestartet. Vom Korrekturtief bei 53,16 EUR aus betrachtet, ist der mittelfristige Trend wieder nordwärts gerichtet. Der Kurs befindet sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien und das Volumenverhalten ist bullish zu werten. Kurzfristig deckelt allerdings der horizontale Widerstandsbereich 65,00/65,92 EUR. Die Bullen verfügen kurz- bis mittelfristig über den technischen Vorteil, solange die Supportzone bei 58,72-60,76 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Ein nachhaltiger Break über 65,92 EUR würde das Hoch bei 69,90 EUR wieder in den charttechnischen Fokus rücken. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 71,64/71,90 EUR oder 74,00 EUR wäre vorstellbar.