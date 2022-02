Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet. Im März 2020 rutschte der Wert auf ein 8-Jahres-Tief bei 24,25 EUR. Es folgte eine dynamische mehrmonatige Erholungswelle. Seither bewegt sich das Papier übergeordnet in einer Trading-Range zwischen 31,03 EUR und 47,60 EUR seitwärts. Mit Blick auf das mittelfristige Zeitfenster konnte der Anteilsschein des Gesundheitskonzerns nach einem mehrmonatigen Abschwung im Dezember oberhalb von 32,91 EUR einen Doppelboden ausbilden und orientiert sich seither wieder nordwärts. Aktuell schickt sich die Notierung an, eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung nach oben aufzulösen, und markierte im gestrigen Handel begleitet von einem hohen Handelsvolumen ein 3-Monats-Hoch. Potenzielle nächste Ziele und Hürden im Rahmen des damit bestätigten Aufwärtstrends befinden sich bei 39,01 EUR und aktuell 40,82 EUR (200-Tage-Linie). Ein nachhaltiger Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 42,50/43,14 EUR ist erforderlich, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 46,50-47,60 EUR freizusetzen. Auf der Unterseite ist nun die Supportzone 35,08-36,00 EUR kritisch. Darunter würden die Bären wieder das Ruder übernehmen und es entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 32,91 EUR und eventuell 31,03 EUR. Das Unternehmen wird am 22. Februar seine Geschäftszahlen für 2021 veröffentlichen.