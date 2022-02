Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) hatte nach dem Absturz vom im Januar 2020 bei 289,30 EUR markierten Rekordhoch auf das Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 97,76 EUR einen Erholungstrend etablieren können. Dieser führte das Papier bis an das 2/3-Korrekturniveau der vorausgegangenen Abwärtswelle. Unterhalb des Rallyhochs vom Juni 2020 bei 224,90 EUR ging der Wert in eine ausgeprägte Abwärtskorrektur über, die ihn bis auf 161,55 EUR zurückwarf. Dort übernahmen die Bullen wieder das Ruder. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtstrends hellte sich zuletzt auch die mittelfristige Ausgangslage auf. Der Anteilsschein konnte die korrektive Abwärtstrendlinie vom Juni-Hoch sowie die 200-Tage-Linie aus dem Weg räumen und bis auf ein im gestrigen Handel verbuchtes 6-Monats-Hochbei 212,20 EUR vorstoßen. Kurzfristig besteht nun mit Blick auf die überkauften Indikatoren und die gestern geformte Bearish-Harami-Kerze eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Pullback in Richtung der nun als Unterstützung fungierenden Zone 195,00-201,90 EUR. Solange sich die Notierung darüber halten kann (Tagesschlusskursbasis), bleiben die Bullen in einer starken Position für eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends. Ein Tagesschluss über 212,20 EUR würde diesen Trend bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 218,30 EUR und 224,90 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde deutlicheres Potenzial in Richtung 255,10 EUR signalisieren. Unmittelbar bearish würde es aus aktueller Sicht erst wieder unter 180,90 EUR.