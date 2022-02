Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni 2019 erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Im Juli 2020 gelang schließlich die Überwindung des aus dem Jahr 2011 stammenden Rekordhochs bei 1.921 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 2.075 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August 2020 eine ausgeprägte Korrekturphase startete, die weiterhin andauert. Im Bereich 1.677 USD traf es dabei wiederholt auf Nachfrage. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild weist der Trend nach dem erfolgreichen erneuten Test der genannten Supportzone im vergangenen August aufwärts. Im Rahmen dieses Aufschwungs konnte der Kurs am 11. Februar eine bedeutende Abwärtstrendlinie knacken. Diese bullishe Indikation wurde mit dem am vergangenen Donnerstag geglückten Ausbruch über den Horizontalwiderstand bei 1.877 USD bestätigt. Im heutigen asiatischen Handel verzeichnete die Notierung ein 8-Monats-Hoch bei 1.908 USD. Als potenzielle nächste Kursziele und Widerstände fungieren aktuell die Bereiche 1.916/1.923 USD und 1.942 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde die Hürde bei 1.950-1.981 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Erst darüber entstünde schließlich ein prozyklisches Signal für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des ultralangfristigen Aufwärtstrends mit potenziellen nächsten Zielen bei 2.075 USD und 2.183/2.227 USD. Angesichts der derzeit kurzfristig überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren würde das zeitnahe Einsetzen einer Konsolidierung oder eines Pullbacks in Richtung 1.870/1.877 USD und eventuell 1.835-1.854 USD nicht überraschen. Das aktuell bullishe Bild im mittelfristigen Zeitfenster würde erst unterhalb der Supportzone bei 1.808-1.821 USD negiert. Unmittelbar bearishe Signale entstünden schließlich unter 1.780 USD und 1.753 USD mit möglichem Ziel 1.677/1.688 USD. Die letztgenannte Unterstützungszone ist kritisch für das übergeordnete Chartbild.