Nächste Unterstützungen:

14.989

14.819/14.844

14.577-14.654

Nächste Widerstände:

15.152

15.206-15.327

15.387-15.440

Aus dem Stundenchart ergibt sich mit Blick auf einen erreichten Support, die überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren sowie eine bullishe Hammer-Kerze die Chance für eine Stabilisierung oder technische Erholung im heutigen frühen Handel. Die vorbörsliche Indikation ist bereits deutlich positiv. Der Weg des geringsten Widerstands weist jedoch weiterhin abwärts. Ein Rutsch unter 14.989 Punkte würde für einen zeitnahen erneuten Test der in unmittelbarer Rufweite befindlichen langfristig bedeutsamen Unterstützungszonebei 14.819/14.844 Punkten sprechen. Deren nachhaltige Verletzung, insbesondere per Wochenschluss, würde eine übergeordnete Top-Bildung komplettieren. Nächste Widerstände befinden sich bei 15.152 Punkten und 15.206-15.327 Punkten. Zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Hürde bei aktuell 15.387-15.440 Punkten. Bullishe Signale in diesem Zeitfenster entstünden schließlich oberhalb der Widerstandszone bei 15.543/15.614 Punkten sowie über 15.737 Punkten.