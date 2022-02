Diese Analyse wurde am 22.02.2022 um 08:27 Uhr erstellt.

Die Aktie von Bilfinger SE (WKN: 590900) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im März 2020 ein Dekadentief bei 12,64 EUR markiert. Darüber gelang ihr eine langfristige Bodenbildung sowie die Etablierung eines primären Aufwärtstrends. Der jüngste hochvolumige Kursschub über die horizontale Widerstandszone bei 32,16-33,34 EUR bis auf ein 4-Jahres-Hoch bei 36,64 EUR bestätigte die zyklische Hausse. Zuletzt startete der Wert eine Konsolidierung unterhalb des erreichten Kursniveaus. Eine Ausdehnung des Pullbacks in Richtung der nächsten Unterstützungen bei 33,34 EUR, 32,16 EUR oder 31,00 EUR würde nicht überraschen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig verletzt wird, bleiben die Bullen mittelfristig in einer starken Position. Unmittelbar bearish würde es aus heutiger Sicht erst mit einem Rutsch unter die massive Supportzone bei 27,82-29,02 EUR. Mit Blick auf die Oberseite entstünde mit einem Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 36,40/36,64 EUR per Tagesschluss ein Anschlusskaufsignal. Als potenzielle nächste Kursziele würden im Erfolgsfall die Bereiche 39,20/39,62 EUR, 43,36 EUR und 46,82 EUR fungieren.