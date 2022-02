Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenauftakt unter starkem Verkaufsdruck. Belastend wirkte das Schwinden der Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt. Derweil wurde aus Deutschland der stärkste Anstieg der Erzeugerpreise (25% gegenüber dem Vorjahr) seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949 gemeldet. Von der Wall Street kamen keine Impulse, da dort aufgrund eines Feiertages kein Handel stattfand. Der DAX schloss 2,07 Prozent tiefer bei 14.731 Punkten und fiel damit auf den tiefsten Stand seit März 2021. MDAX und TecDAX büßten 1,95 respektive 1,80 Prozent ein. Die Verkäufe waren breit angelegt. In den drei Indizes gab es lediglich einen Gewinner und 99 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag gerundet bei 100 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-New sprang um 3,92 Punkte auf ein 15-Monats-Hoch bei 34,69 Zählern. Alle Sektorenindizes endeten deutlich im Minus. Am stärksten verloren Automobilwerte (-2,61%) und Chemietitel (-2,58%). Ohne Nachrichten konnte sich die Aktie von Siemens Healthineers (+0,23%) als einziger DAX-Wert im grünen Terrain behaupten. Als schwächste Werte sackten Continental, BMW und Porsche zwischen 3,16 und 3,91 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte standen heute früh auf breiter Front unter Druck. Der russische Staatspräsident Putin hatte am späten Abend mit der Anerkennung der pro-russischen Separatistengebiete in der Ukraine den Konflikt weiter eskaliert. Zudem ordnete er die Entsendung von Truppen in die entsprechenden Gebiete in der Ostukraine an. Die EU sowie die USA kündigten in Reaktion hierauf bereits Sanktionen an. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,61 Prozent tiefer bei 184,97 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 1,85 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.404) ein Handelsstart deutlich im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex. Experten erwarten im Schnitt, dass Deutschlands meistbeachteter konjunktureller Frühindikator im Februar von zuvor 95,7 auf 96,5 ansteigt. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius SE, FMC und Home Depot. Daneben steht Medigene im Fokus. Das Unternehmen hat gestern am frühen Abend eine Kooperation mit BioNTech bekannt gegeben. Im nachbörslichen Handel wechselten Medigene-Papiere mit einem Aufschlag von rund 30 Prozent den Besitzer.