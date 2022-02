Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Dienstag spürbar von anfänglich sehr deutlichen Kursverlusten erholen. Der DAX schloss 0,26 Prozent schwächer bei 14.693 Punkten. Im frühen Geschäft war der Leitindex aufgrund der Eskalation der Ukraine-Krise bis auf ein 11-Monats-Tief bei 14.358 Punkten eingebrochen. Stützend wirkte ein unerwartet deutlicher Anstieg im ifo-Geschäftsklimaindex für den Februar (98,6 nach zuvor 96,0 Punkten). Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator konnte damit den zweiten Monat in Folge zulegen. MDAX und TecDAX verloren 0,43 respektive 0,23 Prozent. In den drei Indizes gab es 38 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Stark gesucht war der Automobilsektor (+1,10%). Hier beflügelte die Meldung, dass die Porsche Holding (+11,31%) und Volkswagen (+7,84%) an konkreten Plänen für einen Börsengang der Sportwagenschmiede Porsche arbeiten. FMC zog nach der Vorlage der Geschäftszahlen um 2,84 Prozent an. Die Aktie der Mutter Fresenius SE musste derweil nach Zahlen ein sattes Minus von 8,39 Prozent hinnehmen und belegte damit den untersten Rang im DAX-Tableau. Händler verwiesen zur Begründung auf den vorsichtigen Ausblick, während die Zahlen selbst in etwa wie erwartet hereinkamen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 1,42 Prozent tiefer bei 33.597 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 endete mit einem Abschlag von 0,99 Prozent bei 13.871 Zählern. 74 Prozent der Werte an der NYSE gaben nach. Das Abwärtsvolumen betrug 80 Prozent. Es gab 30 neue 52-Wochen-Hochs und 337 Tiefs. Alle Sektorenindizes verbuchten Kursverluste. Die größten Abschläge verzeichneten die Sektoren zyklischer Konsum (-2,92%), Energie (-1,62%) und Rohstoffe (-1,42%). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um zwei Basispunkte auf 1,94 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,46 Prozent auf 91,53 USD. Gold notierte an der Comex nach zwischenzeitlicher Markierung eines 8-Monats-Hochs (1.912 USD) kaum verändert bei 1.900 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,33 Prozent höher bei 611,81 Punkten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,57 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.680) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Januar-Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Munich Re, Henkel und Puma.