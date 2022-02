Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte anfängliche Kursgewinne nicht über den Tag retten. Belastend wirkte die Meldung einer Cyber-Attacke auf ukrainische Behörden und Banken, die Experten als möglichen unmittelbaren Vorboten eines militärischen Angriffs Russlands erachteten. Der DAX schloss 0,42 Prozent tiefer bei 14.631 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,95 und 0,30 Prozent. In den drei Indizes gab es 29 Gewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten lediglich die Sektoren Chemie (+0,23%) und Automobile (+0,12%) moderate Zugewinne verbuchen. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-3,03%) und Banken (-2,63%). Die Aktie der Porsche Holding belegte erneut die DAX-Spitze (+4,58%) und profitierte damit weiter vom geplanten Börsengang der Sportwagensparte Porsche. Beiersdorf und Henkel folgten mit Aufschlägen von jeweils 2,01 Prozent. HelloFresh, FMC und Zalando waren die schwächsten Titel im Leitindex mit Abschlägen von 3,35 bis 4,78 Prozent.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial 1,38 Prozent auf 33.132 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 2,60 Prozent tiefer bei 13.509 Zählern. Beide Indizes verzeichneten damit mehrmonatige Tiefstände. 71 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. 23 neuen 52-Wochen-Hochs standen 394 Tiefs gegenüber. Bis auf Energiewerte (+1,03%) mussten alle Sektoren Abschläge hinnehmen. Am deutlichsten fielen diese bei zyklischen Konsumwerten (-3,34%) und Technologiewerten (-2,50%) aus.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Die Ukraine-Krise eskalierte vor wenigen Stunden massiv mit dem Beginn militärischer Operationen der russischen Armee in mehreren Gebieten der Ukraine. Laut der russischen Agentur Interfax griff das russische Militär im gesamten ukrainischen Staatsgebiet militärische Gebäude der Ukraine an. Entlang der russisch-ukrainischen Grenze wurden laut der Agentur IFX die ukrainischen Grenzanlagen attackiert. Der russische Präsident Putin gab als Ziel die Demilitarisierung der Ukraine aus. In der Ukraine wurde das Kriegsrecht ausgerufen. Stark gesucht waren Gold (+1,96%) und Staatsanleihen als sichere Häfen. Rohöl der Nordseesorte Brent (+4,63) durchbrach erstmals seit 2014 die Marke von 100 USD. Erdgas und einige Soft-Commodities wie Weizen verzeichneten noch deutlichere Aufschläge. Der Rubel fiel zum Dollar auf ein Rekordtief. Der MSCI Asia Pacific Index handelte rund 2,5 Prozent schwächer. Der S&P Future notierte zuletzt 2,34 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.825) ein Handelsstart deutlich im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die BIP-Daten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Telekom, Heidelbergcement und Mercedes-Benz Group.