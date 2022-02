Der Platinpreis war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 2.273 USD im Rahmen eines ausgedehnten Bärenmarktes bis auf ein im März 2020 verzeichnetes Dekadentief bei 558 USD gefallen. Oberhalb dieser Marke konnte das Edelmetall einen langfristigen Boden ausbilden, der mit dem dynamischen Ausbruch über die Zone 1.000-1.040 USD im Herbst 2020 bestätigt wurde. Bis auf 1.339 USD haussierte die Notierung, bevor im Februar vergangenen Jahres eine ausgeprägte Korrekturphase startete. Mit Blick auf die vergangenen Monate versucht sich der Kurs an einer Bodenbildung über den beiden Tiefs bei 893 USD und 901 USD. Diese Bodenbildung könnte nun vor einem Abschluss stehen. Nach dem Ausbruch über die zuvor wochenlang deckelnde 200-Tage-Linie sowie die einjährige Abwärtstrendlinie Mitte des Monats schraubte sich der Kurs gestern intraday bis auf ein 7-Monats-Hoch bei 1.126 USD hinauf. Nach Gewinnmitnahmen fiel er jedoch wieder unter den kritischen Horizontalwiderstand bei 1.104 USD. Dessen nachhaltige Überwindung per Wochenschluss oder ein dynamischer Break über 1.126/1.146 USD würde das Ende der Abwärtskorrektur und die mögliche Wiederaufnahme der 2020 gestarteten Hausse indizieren. Mittelfristig wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 1.339 USD möglich. Als Zwischenetappe würde der Bereich 1.275 USD fungieren. Aktueller Support befindet sich bei 1.030-1.050 USD. Kann sich die Notierung in den kommenden Tagen darauf stabilisieren, bleiben die Platin-Bullen in einer starken Position. Ein nachhaltiger Rutsch unter 980-1.008 USD wäre unmittelbar bearish zu werten und würde Abwärtsrisiken in Richtung 893 USD mit sich bringen.