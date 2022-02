Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang mit der Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine deutlich erholt. Der DAX verbesserte sich um 3,67 Prozent auf 14.567 Punkte. Das Minus auf Wochensicht reduzierte sich damit auf 3,16 Prozent. MDAX und TecDAX gewannen am Berichtstag 3,71 beziehungsweise 3,16 Prozent hinzu. Die Rally war breit angelegt. In den drei genannten Indizes gab es 93 Gewinner und vier Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 91 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten aufwärts tendierten Banken, Transportwerte und Versorger. MTU haussierte an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 7,73 Prozent. Airbus und RWE folgten mit einem Plus von 6,50 respektive 6,07 Prozent. Delivery Hero hielt mit einem Minus von 2,01 Prozent die rote DAX-Laterne. BASF büßte nach der Vorlage der Quartalszahlen 1,03 Prozent ein.

An der Wall Street konnte der Dow Jones Industrial um 2,51 Prozent auf 34.059 Punkte zulegen. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 1,54 Prozent nach oben auf 14.189 Zähler. 79 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 79 Prozent. Es gab 44 neue 52-Wochen-Hochs und 73 Tiefs. Alle Sektorenindizes verzeichneten kräftige Kursgewinne. Rohstoffwerte hatten dabei die Nase vorn.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Belastet wurde die Anlegerstimmung von deutlich verschärften Sanktionen gegen Russland, der Aussage Putins, die russischen Atomstreitkräfte würden in höchste Alarmbereitschaft versetzt, und Meldungen, wonach Belarus Kampfverbände zur Unterstützung der russischen Armee in die Ukraine senden könnte. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,66 Prozent tiefer bei 180,26 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 2,13 Prozent. Der US-Dollar war als sicherer Hafen stark gesucht. EUR/USD notierte zuletzt bei 1,1159 USD und damit in unmittelbarer Rufweite zum 2-Jahres-Tief. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.165) ein Handelsstart deutlich im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Einkaufsmanagerindex der Region Chicago. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Baywa, Va-Q-Tec und HP (nach US-Börsenschluss).