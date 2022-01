Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte im März vergangenen Jahres mit dem nachhaltigen bullishen Ausbruch aus einer im Dunstkreis des aus dem Jahr 2017 stammenden Rekordhochs bei 41,36 EUR etablierten Stauzone ein langfristig bedeutsames Anschlusskaufsignal generiert. An der Zielmarke 61,38 EUR verzeichnete der Wert Ende August ein Allzeithoch und formte eine bearishe Umkehrkerze, die eine Korrekturphase einläutete. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 51,39 EUR konnte er sich schließlich stabilisieren. Aktuell konsolidiert der Anteilsschein oberhalb der überwundenen 100-Tage-Linie und unterhalb der deckelnden mittelfristigen Eindämmungslinie vom Zwischenhoch im September. Entsprechend ist das ganz kurzfristige Chartbild neutral. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die aktuelle Hürde bei 56,60/56,91 EUR entstünde ein bullishes Anschlusssignal in Richtung 58,31/58,95 EUR. Darüber würde bereits wieder die übergeordnet relevante Widerstandsregion 61,29/61,38 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Rutsch unter den Support bei 55,87 EUR würde derweil auf einen möglichen Pullback in Richtung 55,46 EUR und 54,72/54,75 EUR hinweisen. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone per Tagesschluss würde der Erholungstrend vom Dezember-Tief gefährdet.