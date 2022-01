Nächste Unterstützungen:

15.834/15.835

15.759-15.804

15.673-15.697

Nächste Widerstände:

15.916

15.975/15.989

16.030-16.091

Das ganz kurzfristige Bild ist bullish mit nächstem Ziel bei 15.916 Punkten, solange der aktuelle Support bei 15.834/15.835 Punkten nicht unterschritten wird. Ein Stundenschluss über 15.916 Punkten würde für einen erneuten Vorstoß an die Widerstandsregion 15.975/15.989 Punkte sprechen. Oberhalb dieser Zone wäre schließlich eine unmittelbare Ausdehnung der kurzfristigen Rally in Richtung 16.030-16.091 Punkte möglich. Unterhalb von 15.834 Punkten müsste derweil ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 15.759-15.804 Punkte, 15.673-15.697 Punkte und 15.593-15.625 Punkte eingeplant werden. Mit Blick auf das übergeordnete Chartbild pendelt der Index unterhalb des Rekordhochs bei 16.290 Punkten und oberhalb des Korrekturtiefs bei 14.819 Punkten seitwärts und verdaut damit den intakten langfristigen Aufwärtstrend vom Corona-Crash-Tief im März 2020.