Diese Analyse wurde am 04.01.2022 um 08:29 Uhr erstellt.

Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hatte der Wert im November ein 2-Jahres-Hoch bei 7,19 EUR erzielt. Im Rahmen der anschließend gestarteten Korrekturphase rutschte er wieder unter das vorausgegangene Rallyhoch aus dem Juni bei 6,87 EUR bis auf ein Tief bei 6,08 EUR. Am dort befindlichen 50%-Korrekturniveau der letzten Aufwärtswelle war wieder Kaufinteresse zu beobachten. Aktuell schraubt sich die Aktie im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle in Richtung November-Hoch und konnte gestern nach der bullishen Auslösung einer zwei Tage andauernden Konsolidierung dynamisch über das 78,6%-Fibonacci-Retracement auf ein 7-Wochen-Hoch ansteigen. Nächste potenzielle Kursziele liegen bei 7,08 EUR und 7,19 EUR. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 7,50/7,62 EUR, 7,88 EUR und 8,26 EUR. Nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers befinden sich bei 6,86 EUR und 6,60-6,69 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das bullishe Bias im kurzfristigen Zeitfenster beseitigen mit Abwärtsrisiken in Richtung 6,08-6,17 EUR.