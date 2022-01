Der deutsche Aktienmarkt startete mit ordentlichen Aufschlägen in das Börsenjahr 2022. Der DAX legte um 0,86 Prozent auf 16.021 Punkte zu. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,04 beziehungsweise 0,17 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 71 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 92 Prozent. Stark gesucht war der Bank-Sektor (+3,03%). Er profitierte von stark steigenden Anleiherenditen am langen Ende. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um sechs Basispunkte auf ein 9-Wochen-Hoch bei minus 0,12 Prozent. Ebenfalls auffällige Stärke zeigten Automobilwerte (+2,18%). Hier wurde das Sentiment von überraschend positiven Absatzzahlen von Tesla (+ 13,53%) beflügelt. An der DAX-Spitze haussierte Porsche um 4,31 Prozent. Airbus und MTU zogen dahinter um 4,06 respektive 4,01 Prozent an. Schwach präsentierten sich Qiagen, Merck KGaA und Linde mit Einbußen von 1,41 bis 2,04 Prozent.

An der Wall Street dominierten ebenfalls die Bullen das Kursgeschehen. Der Dow Jones Industrial zog um 0,68 Prozent auf 36.585 Punkte an und verbuchte damit auf Schlusskursbasis eine neue historische Bestmarke. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,11 Prozent nach oben auf 16.502 Zähler. 55 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im grünen Bereich. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Es gab 96 neue 52-Wochen-Hochs und 29 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Energiewerte (+3,10%) dank steigender Ölpreise die Nase vorne. Zyklische Konsumwerte (+2,87%) und Finanzwerte (+1,23%) waren ebenfalls stark gesucht. Schwäche zeigten vor allem die Sektoren Rohstoffe (-1,30%) und HealthCare (-1,03%). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um elf Basispunkte auf ein 6-Wochen-Hoch bei 1,63 Prozent und verbuchte damit den stärksten Jahresstart seit 2009. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen kräftig auf. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,63 Prozent auf 1,1296 USD. Die Preise für Edelmetalle standen deutlich unter Druck. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,56 Prozent auf 1.800 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,85 Prozent fester bei 194,61 Punkten. Kräftig aufwärts tendierten der australische ASX 200 (+1,95%) und der japanische Nikkei 225 (+1,77%). Der chinesische CSI 300 gab belastet von einer liquiditätsverringernden geldpolitischen Maßnahme seitens der Notenbank PBoC um 0,46 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt 0,23 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.073) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie. Für die Ölpreise könnten sich Impulse vom Ministertreffen der Allianz OPEC+ ergeben. Experten rechnen mit einer Anhebung der Rohölförderung um 400.000 Barrel pro Tag ab Februar.