Diese Analyse wurde am 04.01.2022 um 08:33 Uhr erstellt.

Der DAX setzte gestern bereits in der ersten Handelsstunde seine Rally im kurzfristigen Zeitfenster schwungvoll fort und markierte am Nachmittag ein 6-Wochen-Hoch bei 16.069 Punkten. Darunter ging er für den Rest der Sitzung in den Konsolidierungsmodus über und schloss bei 16.021 Punkten.