Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) bewegt sich ausgehend vom im Januar 2018 bei 22,31 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Dabei versucht sich das Papier an einer Bodenbildung oberhalb der im Jahr 2020 verzeichneten Tiefpunkte bei 4,89/5,01 EUR. Nach einer Rally bis auf 9,25 EUR orientierte es sich seit März 2021 wieder südwärts. Zuletzt zeigte der Wert eine schwungvolle Rally vom November-Tief bei 5,24 EUR. Mit dem gestrigen starken Anstieg steht eine mehrmonatige Bodenbildung vor einem möglichen Abschluss. Die Aktie überwand das Widerstandscluster, bestehend aus der Abwärtstrendlinie vom März-Hoch und der 200-Tage-Linie. Das Handelsvolumen unterstützt eine bullishe Sichtweise. Preislich ist für eine Bodenbildung jedoch noch die nachhaltige Überwindung des November-Hochs bei 7,14 EUR per Tagesschluss erforderlich. Im Erfolgsfall würden mittelfristig weitere Kursavancen in Richtung 8,00-8,39 EUR möglich. Darüber würde die nun ultralangfristig kritische Hürde bei 9,25 EUR erneut in den Fokus rücken. Unterstützt ist der Anteilsschein aktuell bei 6,65-6,73 EUR. Kann er sich auf Tagesschlusskursbasis darüber halten, bleiben die Bullen in einer starken Position. Unmittelbar bearish würde es erst wieder unter der Supportzone bei 6,06-6,15 EUR.