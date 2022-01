Nächste Unterstützungen:

16.176/16.203

16.114

15.975-16.030

Nächste Widerstände:

16.285/16.290

16.360

16.487-16.493

Mit Blick auf die Situation in den markttechnischen Indikatoren auf Stundenbasis sowie die erreichte bedeutsame Hürde des Allzeithochs sollte eine preisliche und zeitliche Ausdehnung der Verschnaufpause eingeplant werden. Die vorbörsliche Indikation lässt für heute ebenfalls deutlich schwächere Kurse zum Handelsstart erwarten. Nächste Unterstützungen liegen bei 16.176/16.203 Punkten, 16.114 Punkten und 15.975-16.030 Punkten. Darunter würde der Übergang in eine deutlichere Korrektur in Richtung 15.804-15.834 Punkte oder 15.673-15.697 Punkte wahrscheinlich. Mit einem nachhaltigen Anstieg über das Rekordhoch (Tagesschlusskursbasis) würde derweil der übergeordnete Bullenmarkt bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 16.360 Punkten und 16.487-16.493 Punkten.