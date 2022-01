Nächste Unterstützungen:

15.975-15.996

15.804-15.847

15.673-15.706

Nächste Widerstände:

16.137-16.172

16.215-16.222

16.277-16.290

Die technische Ausgangslage ist heute zur Eröffnung neutral. Die laufende Konsolidierung des Kursaufschwungs vom Dezember-Tief bei 15.060 Punkten würde mit einem Rutsch unter die aktuelle Supportzone 15.975-15.996 Punkte in eine deutlichere Korrekturphase münden. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 15.804-15.847 Punkte und 15.673-15.706 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite steht der Widerstandsbereich 16.137-16.172 Punkte im Fokus. Ein Anstieg darüber würde eine weitergehende Erholung in Richtung 16.215-16.222 Punkte und eventuell 16.277-16.290 Punkte ermöglichen.