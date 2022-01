Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war im Rahmen des etablierten langjährigen Abwärtstrends anlässlich des Corona-Ausverkaufes bis auf ein im März 2020 markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Seither weist der Trend übergeordnet aufwärts. Der Wert konnte die Widerstandsregion 10,37-10,63 EUR aus dem Weg räumen und damit das langfristige Chartbild signifikant aufhellen. Im Juni vergangenen Jahres ging der Anteilsschein nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 12,56 EUR in den Korrekturmodus über. Im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie traf er dabei wiederholt auf Nachfrage. Zuletzt konnte er am 3. Januar mit dem Ausbruch über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie ein bullishes Anschlusssignal generieren. Dieses beförderte die Notierung bis zum Freitag bis in unmittelbare Rufweite zum Hoch des vergangenen Jahres. Eine kurzfristige Konsolidierung an dieser Hürde würde nach dem gesehenen starken Kursanstieg nicht überraschen. Mögliche Auffangbereiche im Fall eines deutlicheren Rücksetzers befinden sich bei 11,92 EUR und 11,01-11,33 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht unterschritten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstandes übergeordnet aufwärtsgerichtet. Mit einem nachhaltigen Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 12,48/12,56 EUR, insbesondere per Wochenschluss, entstünde ein Anschlusskaufsignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 13,32-13,64 EUR und 14,29/14,65 EUR.